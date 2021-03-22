TRT 1'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun final yapamadan yayından kaldırılmıştı. Bu durum fenomen dizinin izleyicilerini üzmüştü. Absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, diziye ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Peki Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? | Çekimler ne zaman başlayacak? | Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu.

LEYLA İLE MECNUN ÇEKİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altuntaş'ın haberine göre Leyla ile Mecnun dizisinin eski kadrosu için görüşmeler başladı. Dizinin çekimlerine yaz aylarında başlanılması planlanıyor.

LEYLA İLE MECNUN NEREDE YAYINLANACAK?

Birsel Altuntaş diziye ilişkin Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnu'nun haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor."

LEYLA İLE MECNUN KONUSU

Bir dönem TRT'de ekranlara gelen Leyla ile Mecnun, 3 sezon yayımlanmış ve final yapamadan yayından kaldırılmıştır.Absürt komedi türündeki televizyon dizisi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim-kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir. Eski bölümleri Netflix'te de yayımlanmaktadır.