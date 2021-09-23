Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!

Magazin dünyasının ünlü isimleri yaz aylarının son günlerini de tatil yaparak değerlendiriyor. Bu isimlerden biri olan Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

En son ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ dizisinde rol alan oyuncu gittiği tatilde çekildiği siyah bikinili fotoğrafını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.



Leyla Lydia Tuğutlu, paylaştığı bikinili fotoğrafa, “Yazın son günleri" notunu düştü.

İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun düzgün vücuduyla verdiği yaza veda pozu...