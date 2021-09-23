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Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!

2008 Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu Eylül ayının son haftalarında çıktığı tatilden bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren Leyla Lydia Tuğutlu düzgün fiziğiyle tüm gözleri üzerine çekti.

Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!

Magazin dünyasının ünlü isimleri yaz aylarının son günlerini de tatil yaparak değerlendiriyor. Bu isimlerden biri olan Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!

En son ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ dizisinde rol alan oyuncu gittiği tatilde çekildiği siyah bikinili fotoğrafını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!
Leyla Lydia Tuğutlu, paylaştığı bikinili fotoğrafa, “Yazın son günleri" notunu düştü.

Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!

İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun  düzgün vücuduyla verdiği yaza veda pozu...

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