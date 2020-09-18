Leyla Yüngül kimdir? Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ün hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Leyla Yüngül güzelliği ve annesine olan benzerliği ile dikkatleri çekmeyi başardı. Peki Leyla Yüngül kimdir? Kaç yaşında? Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül hangi dizilerde oynadı?

LEYLA YÜNGÜL KİMDİR?

Leyla Yüngül 2 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Ayda Aksel Türk sinema ve tiyatrosunun bilinen, saygı duyulan oyuncularından bir tanesi olup Leyla'nın kariyerinde sinema sevgisini edinmesinde büyük rolü bulunmaktadır.

Kariyerine, düzgün diksiyonunun da etkisiyle sunuculuk yaparak başlayan Leyla Yüngül bir süre sonra film ve dizi projelerinde de yer almaya başladı.

Kariyerindeki önemli yapımlarından bazıları 2014 yılı yapımı olan Böcek ve 2015 yılı yapımı olan Mihrez: Cin Padişahı sinema filmleridir.