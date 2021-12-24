Lezar ne demek, TDK'ya göre Lezar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lezar ne demek? Lezar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lezar kelimesi. Peki lezar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lezar nedir, lezar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEZAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lezar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lezar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lezar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir deri türü

