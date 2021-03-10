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LG ve Türk Telekom ortaklığında K41s kampanyası!

Performansı, dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip olan K41s'i LG Electronics (LG), Türk Telekom ortaklığı ile gerçekleştirdiği kampanyayla tüketicilerle avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

LG ve Türk Telekom ortaklığında K41s kampanyası!

5 Mart – 31 Mart 2021'de Türk Telekom mağazalarından LG K41s satın alan kullanıcıların, 279 lira tutarındaki ilk taksiti Türk Telekom tarafından ödendiği LG'den yaptığı açıklamada duyurdu.

Birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunan ve böylelikle daha uygun fiyatla sunulmuş olan K41s, birçok yeni özelliği bulunuyor.

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip.

K41s'in ekranı serinin önceki telefonlarından daha ince bir çerçevesi sinematik orantıda. LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için alternatif sunuyor.

CİHAZIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

"Çip: 2.0 GHz Octa-Core, ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran,

Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)

Arka kamera: 13MP standart kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP makro kamera / 2MP derinlik sensör,

Ön kamera: 8MP Standart Kamera

Pil: 4,000mAh,boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

Network: LTE / 3G / 2G, bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C,

Renk: titanyum / siyah,

AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası"

LG ve Türk Telekom ortaklığında K41s kampanyası!LG ve Türk Telekom ortaklığında K41s kampanyası!LG ve Türk Telekom ortaklığında K41s kampanyası!

 

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