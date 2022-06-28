Dünyanın her yerinde, haziran ayı boyunca LGBT bireylerinin eşcinsel haklarını savunmak için "Onur" etkinlikleri düzenliyor. Türkiye'de de çeşitli alanlarda toplanıp eylem yapan, zaman zaman polisle çatışan LGBT bireylerinin haberleri ekranlara yansıdı. Bu ve benzeri nedenlerle, haziran ayında gündemde olan LGBT hakkında merak edilen soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. Peki LGBT bayrağı nedir, bayrağın anlamı nedir? Renkler neyi ifade ediyor? LGBT açılımı nedir?

LGBT BAYRAĞI NEDİR, BAYRAĞIN ANLAMI NEDİR?

LGBT bayrağı, gökkuşağı renklerinden oluşan bir bayraktır. LGBT topluluğunun çeşitliliğini ve insan cinselliği ve cinsiyet yelpazesini yansıtır. LGBT bireyleri bayrağı, ilk defa San Francisko ve California'da eşcinsel kimliklerinin sembolü olarak kullandı. Ancak daha sonra, dünya çapındaki etkinliklerinde, her yerde kullandıkları için yaygınlaştı.

Bayrak olarak Gilbert Baker , Lynn Segerblom, James McNamara ve diğer aktivistler tarafından tasarlandı. 1978'de ilk defa kullanıldı ve daha sonra da çeşitli revizyonlardan geçerek kullanılmaya devam etti. Baker'ın tasarlamış olduğu orijinal gökkuşağı bayrağının sekiz rengi olmasına rağmen, 1979'dan günümüze kadar en yaygın varyant altı çizgiden oluşur: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bayrak tipik olarak, doğal bir gökkuşağında olduğu gibi, kırmızı şerit üstte olacak şekilde renkli yatay şeritlerden oluşur.

RENKLER NEYİ İFADE EDİYOR?

Bayrak ilk defa, LGBT bireyleri tarafından 25 Haziran 1978'de San Francisco'daki Eşcinsel Özgürlük Günü Yürüyüşü'nde sembol olarak kullanıldı.

Bayrakta yer alan her bir rengin, topluluk mensubu kişilerin duygu ve hayallerini yansıttığına inanılıyor. Pembe renk cinselliği, kırmızı renk hayatı, turuncu renk sağlığı, sarı renk güneşi, yeşil renk doğayı, turkuaz renk sanatı, mavi renk huzuru ve mor renk de ruhu yansıtıyor.

LGBT AÇILIMI NEDİR?

LGBT kelimesi lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel kelimelerinin kısaltmasıdır. Fakat bazen lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti kelimelerinin kısaltması olarak LGBTT, lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel, intersex, queer kelimelerinin kısaltması olarak LGBTTIQ şeklinde ya da lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex kelimelerinin kısaltması olarak LGBTI şeklinde de kullanılabilir. LGBT bireyleri bu kelimeleri, eşcinsel haklarının mücadelesinde kullandıkları çatı kelimeler olarak görür.