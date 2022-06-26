LGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdahalesi! "Temizlik imandandır"

Her sene sözde Onur Haftası adı altında yapılan yürüyüşlere bu sene İstanbul Valiliği'nden bu sene izin çıkmadı. İzin çıkmamasına rağmen Taksim'de yürüyüş yapmaya çalışan bireylere polisler müdahalede hulundu. Polisin müdahalesine rağmen ısrarla yürüyüşe devam etmek isteyen gösterciler polis tarafından gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Valiliği'nin yürüyüşe izin vermemesine rağmen LGBT Hareketi "Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!" açıklamasıyla programın bugün Taksim Meydanı'nda yapılacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen yürüyüşte ara sokaklardan meydana doğru yürümeey çalışan kalabalığa müdahale edilerken, zorla direniş gösteren bireyler polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN POLİSE DESTEK

Sosyal medya polis müdahalesini gören vatandaşlar polise desteklerini esirgemeyerek, "Bu topraklar islam onursuzluğa ve ahlaksızlığa izin vermeyiz var olsun polislerimiz."

"Ahlaksızlığı ve edepsizliğe saygı duymayız #LGBT ahlaksızlıktır.. Cenabet sapkınlara boy abdesti aldıran polisimize selam olsun"

"Bazı kahramanlar pelerin takmaz üniforma giyer"

"Temzilik imandandır" şeklinde yorumlar geldi.