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LGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdahalesi! "Temizlik imandandır"

Onur Haftası adı altında yürüyüş yapacak bireylere izin çıkmaması halinde yürüyüş yapmalarından dolayı polisten müdehale geldi.

Her sene sözde Onur Haftası adı altında yapılan yürüyüşlere bu sene İstanbul Valiliği'nden bu sene izin çıkmadı. İzin çıkmamasına rağmen Taksim'de yürüyüş yapmaya çalışan bireylere polisler müdahalede hulundu. Polisin müdahalesine rağmen ısrarla yürüyüşe devam etmek isteyen gösterciler polis tarafından gözaltına alındı. 

LGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdehalesi! Temizlik imandandır

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Valiliği'nin yürüyüşe izin vermemesine rağmen LGBT Hareketi  "Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!" açıklamasıyla programın bugün Taksim Meydanı'nda yapılacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen yürüyüşte ara sokaklardan meydana doğru yürümeey çalışan kalabalığa müdahale edilerken, zorla direniş gösteren bireyler polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

LGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdehalesi! Temizlik imandandır

SOSYAL MEDYADAN POLİSE DESTEK 

Sosyal medya polis müdahalesini gören vatandaşlar polise desteklerini esirgemeyerek, "Bu topraklar islam onursuzluğa ve ahlaksızlığa izin vermeyiz var olsun polislerimiz."

"Ahlaksızlığı ve edepsizliğe saygı duymayız #LGBT ahlaksızlıktır.. Cenabet sapkınlara boy abdesti aldıran polisimize selam olsun"

"Bazı kahramanlar pelerin takmaz üniforma giyer"

"Temzilik imandandır" şeklinde yorumlar geldi.

 

LGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdehalesi! Temizlik imandandır

 

 

 

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