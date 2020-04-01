LGP'ye dev indirim geliyor

Benzin ve motorine gelen indirimler sürücüleri mutlu ederken bir indirim müjdesi de LPG için geldi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

Akaryakıta çifte indirim geldi

Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirim

Benzine indirim, motorine zam geldi

Benzine zam, motorine indirim bekleniyor