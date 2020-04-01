LGP'ye dev indirim geliyor
Benzine ve motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından büyük bir indirim de LPG'ye bekleniyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre LGP'de 80-90 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin ve motorine gelen indirimler sürücüleri mutlu ederken bir indirim müjdesi de LPG için geldi.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.
Akaryakıta çifte indirim geldi
Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirim
Benzine indirim, motorine zam geldi
Benzine zam, motorine indirim bekleniyor
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