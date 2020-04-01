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  3. LGP'ye dev indirim geliyor

LGP'ye dev indirim geliyor

Benzine ve motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından büyük bir indirim de LPG'ye bekleniyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre LGP'de 80-90 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine gelen indirimler sürücüleri mutlu ederken bir indirim müjdesi de LPG için geldi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

 

 

Akaryakıta çifte indirim geldiAkaryakıta çifte indirim geldi

Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirimBu geceden itibaren benzin ve motorine indirim

Benzine indirim, motorine zam geldiBenzine indirim, motorine zam geldi

Benzine zam, motorine indirim bekleniyorBenzine zam, motorine indirim bekleniyor

 




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