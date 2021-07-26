LGS 2. tercih ne zaman 2021? lise ikinci tercih nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2021 LGS 30 Haziran'da yapıldı. Merkezi olarak uygulanan sınavın yerleştirme sonuçları da 26 Temmuz'da açıklandı. Milyonlarca öğrenci şimdi nakil başvurularına yöneldi.

1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih başvuruları 26 Temmuz'da alınmaya başladı. Öğrenciler başvuru işlemlerini 30 Temmuz'a kadar yapabilecek. 1. Nakil tercih başvuru sonuçları da 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

1. tercihlerinde bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerini yapabilecek. 2.tercihler de 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta duyurulacak.

LİSE İKİNCİ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller 2 dönemde yapılmaktadır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 okul seçilebilecek.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecekler.

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