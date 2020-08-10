LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2. tercih 1.nakil işlemlerinin yapılacağı tarih bir hayli ilgi görüyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci sürüyor. İşte LGS 2. tercihleri yani lise 1. nakil tarihi ne zaman? LGS 2020 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak ? LGS 2.tercihler ne zaman 2020 nasıl yapılır? İşte merak edilen o tarihler...

BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Boş kontenjanlar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 10-14 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN 2020 NASIL YAPILIR?

İkinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos tarihleri arasından yapılabilecek. Bu tercih başvurularının sonuçları da 24 Ağustos'ta duyurulacak.

Ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınmaya başlanacak. 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci sona erecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden gösterilecek.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:

1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde “Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” bölümünde ilan edilecektir.

2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.

Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.

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