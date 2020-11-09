LGS 2021 sınav başvurusu ne zaman? LGS başvuru tarihi 2021

2021 yılında LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacağını öğrenen yüzbinlerce aday, sınava başvurmak için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz yıl 7 Haziran'da uygulanan LGS sınavının başvuruları Nisan ayından alınmıştı. Peki bu yıl nasıl olacak? LGS 2021 sınav başvurusu ne zaman? İşte LGS başvuru tarihi 2021...

LGS 2021 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS başvuru tarihi 2021 yılı için henüz belirlenmedi. 6 Haziran'da yapılacağı kararlaştırılan sınavın başvuru tarihi hakkında açıklama yapılır yapılmaz detayları haberimizde vereceğiz. Beklemede kalınız.

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavdır.

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlıdır.