LGS 2021 sınav tarihi! LGS sınavı ne zaman 2021?

2021 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ile gönderilen yazıyla LGS 2021 sınav tarihi bilgisini paylaştı. Peki, LGS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, 2021 LGS başvuru tarihi ve kimlerin sınava katılabileceği hakkında detaylı bilgiler...

2021 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 yılında 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı için başvuru kılavuzu nisan ayında yayınlanmıştı. Bu yıl başvuruların nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.



LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40