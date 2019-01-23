LGS 4.örnek soru kitapçığı yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan LGS - Liseye Geçiş Sınavı 4.örnek soruları açıklandı. Ocak ayı itibariyle açıklanan 2019 LGS örnek sorularına aşağıda bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı. Bununla birlikte sınav süresinde değişikliğe gidildi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayıp iyi bir liseye gitmek için MEB'in düzenlediği liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soruları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Örnek sorulara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Yönelik Örnek Sorular için tıklayınız (Sözel)

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Yönelik Örnek Sorular için tıklayınız (Sayısal)

ÖRNEK SORULAR HER AY YAYINLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

LİSEYE GEÇİŞ SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS sınavı, MEB tarafından 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. LGS sınavı sisteminde 15 dakika kuralı uygulanmıyor. 15 dakika kuralı, sınav saatinden 15 dakika önce sınav binalarında adayların olması gereken bir sistem.