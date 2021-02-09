LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor 2021?
2021 yılında uygulanacak LGS sınavı hakkında araştırmalar son günlerde hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen liseye geçiş sınavının başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor 2021? MEB'den açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler.
2021 Haziran ayında merkezi olarak düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar MEB'den başvuru tarihleri hakkında yapılacak açıklamaya yöneldi. Bu noktada adaylar LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor 2021? sorularına yanıt arıyor. MEB geçtiğimiz yıl LGS başvurularını otomatik olarak almıştı. İşte detaylar...
LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?
LGS başvuruları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıl başvurularla ilgili, "Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sene de bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz senenin başvurularıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." demişti.
2021 LGS NE ZAMAN?
LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak.
LGS KONULARI 2021
LGS Matematik Konuları
Üslü ifadeler
Kara köklü ifadeler
Çarpanlar
Olasılık
Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
Veri Analizi
Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
Geometrik Cisimler
Eşlik ve Benzerlik
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
LGS Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Söz Sanatları
Metin Türleri
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukluğu
LGS İnkılap Tarihi Konuları
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Bir Destan
ATATÜRK Dönemi
ATATÜRKÇÜLÜK
Demokratikleşme
Türk Dış Politika
ATATÜRK’ ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
LGS Fen Bilgisi Konuları
İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
Genetik Kod ve DNA
Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
Biyoteknoloji ve Katılım
Basınç
Madde ve Endüstri/Doğası
Canlılar ve Yaşam
Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisi ve Yükleri
LGS İngilizce Konuları
Adventures
Friendship
Teen Life
İn the Kitchen
On the Phone
The Internet
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar