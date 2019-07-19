Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Efecan Konya, LGS Bozüyük birincisi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından kabul edilen Efecan Konya, tebrik edilerek ödüllendirildi.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Ahmet Kara, "8/D sınıfı öğrencilerimizden Efecan Konya LGS Sınavında büyük bir başarıya imza attı. 90 sorudan 89 tanesine doğru cevap vererek hem okulumuz hem de Bozüyük ilçe 1.si olmuştur. Bilecik il genelinde ise 2. olmuştur" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de, başarılı öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bu başarıda emeği geçen başta okul müdürü, öğretmenleri ve ailesini de kutladı. İlçeye yaşattığı bu gurur nedeniyle teşekkür ederek ödüllendirdi.

Kaynak: İHA