LGS cevap anahtarı 2019 | LGS puan hesaplama | LGS soru ve cevap anahtarı

LGS sınavının ardından çözdükleri soruların doğru olup olmadığını merak eden öğrenciler internette sınav cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Peki LGS cevap anahtarı 2019 yayınlanadı mı? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nasıldı? İşte cevapları...
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
LGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.
LGS SINAVI NASILDI?
Öğrenciler LGS sınav sorularını ve cevap anahtarını bulmak için uğraşıyor. Sınavda işaretledikleri soruların doğru olup olmadığını araştıran öğrenciler, birçok platformda LGS sınav sorularını tartışmaya başladı. 2019 LGS sınavının özellikle Matematik sorularının zor olduğu anlaşılıyor. Matematikte işlemlerin çok zaman aldığı ve birçok öğrencinin soruları yetiştirmekte güçlük çektiği belirtildi. Öğrenciler Matematik Fen oturumunda sürelerin hızla aktığından dert yandı.
LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?
Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.
Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.
LGS KAÇTA BAŞLADI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Yarın iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak.
Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Öğrencilere birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.
Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.
Öğrenciler sınava gelirken bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler.
LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
LGS 2019 iki oturumdan oluşuyor. İşte LGS oturumlarının başlangıç ve bitiş saatleri:
Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından oluşan birinci oturum saat 09.30'da başladı. 75 dakika sürecek birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. Matematik ve fen bilimlerinden oluşan 2. oturum ise saat 11.30'da başlayıp 80 dakika sürecek ve saat 13.00'te sona erecek.
LGS SÖZEL KAÇ DAKİKA?
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır.Sınav, iki oturumhâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum,50 soruluk sözel alandanoluşacak ve süresi 75 dakika;ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandanoluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.
Öğrencinin herhangi bir sorunlakarşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerininkayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenciler,elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir
LGS 2. OTURUM KAÇ DAKİKA?
Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.
60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
LGS PUANIYLA ALACAK OLAN ÖZEL OKULLAR HANGİLERİ?
LGS’yle alacağı açıklanan lise ve kolejler şöyle:
İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel
İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız
KOCAELİ: Kocaeli Marmara
MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen
MUĞLA: Bodrum Marmara
TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan.
SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
SINAVDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubu'nun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
LGS SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak
yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV
dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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