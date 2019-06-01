LGS cevap anahtarı 2019 | LGS puan hesaplama | LGS soru ve cevap anahtarı

LGS sınavının ardından çözdükleri soruların doğru olup olmadığını merak eden öğrenciler internette sınav cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Peki LGS cevap anahtarı 2019 yayınlanadı mı? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nasıldı? İşte cevapları...

LGS CEVAP ANAHTARI

LGS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama yok. Genel olarak soru ve cevaplar sınavın ertesi gün yayımlanıyor.

2019 LGS sınav kitapçığı ve cevap anahtarı MEB-ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. 1 Haziran Cumartesi günü tamamlanan LGS sınavının ardından gözler artık LGS sınav sorularının ve cevap anahtarının açıklanmasına çevrildi. Sınav soru ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak. MEB ve ÖSYM den Sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

2- Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.