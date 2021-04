LGS iptal mi oldu? LGS ertelendi mi 6 Haziran 2021? ÖSYM son dakika

LGS kaç soru kaç dakika 2021? LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu 2021? 8. Sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS 2021 sınavına kısa bir süre kaldı. Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek sınav hakkında bir çok soru gündeme geldi. MEB, LGS sınavında öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağını bildirdi.

LGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA 2021?

2021Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru çıkacak. Geçtiğimiz yıl sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürmüştü.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK 2021?

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021'e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.

2021 LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU 2021?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Pazar günü Türkiye genelinde merkezi uygulanacak sınav için MEB tarafından erteleme hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

LGS BAŞVURU KILAVUZUNA NASIL ULAŞABİLİRİM?

2021 LGS başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

Sonuçlar 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

LGS'de bu yıl sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



''Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.''