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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan...

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, 20 Haziran'daki sınav için sayısal ve sözel alandaki örnek sorulara "www.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA




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