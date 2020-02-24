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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr"...

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Kaynak: AA




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