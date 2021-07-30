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LGS lise nakil sonuçları meb.gov.tr | Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021?

LGS adayları nakil işlemlerinin sonuçlarını araştırıyor. Liseye yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih süreci devam ediyor. Peki Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte LGS lise nakil sonuçları ekranı meb.gov.tr...

LGS lise nakil sonuçları meb.gov.tr | Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021?

LGS 2021 yılında 6 Haziran'da merkezi olarak uygulanmıştı. Sonuçlar ise 30 Haziran'da açıklandı. Yüzbinlerce öğrenci 05-16 tarihlerinde ilk tercihlerini yaptı. Bir okula yerleşemeyenler de ek tercih haklarını kullandı. Peki Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021? İşte LGS lise nakil sonuçları meb.gov.tr...

LGS LİSE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK MEB 2021?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 30 Temmuz'da sona erdi. Sonuçlar ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS lise nakil sonuçları meb.gov.tr | Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021?

LİSE 2. TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvuruları 2-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 9 Ağustos günü ilan edilecek. 

LGS lise nakil sonuçları meb.gov.tr | Lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek MEB 2021?

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercihler "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılmaktadır. Daha sonra da ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılmaktadır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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