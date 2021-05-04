LGS maratonundaki öğrencilere müjde! Bakan Selçuk örnek soruların erişime açıldığını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. LGS'ye girecek öğrencilere haber veren Bakan Selçuk, "LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı erişime açtık." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

LGS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde; "LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı http://meb.ai/vw48Bq’de erişime açtık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler..."

İLK SORU PAKETİ ARALIK 2020'DE YAYIMLANDI

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından da bir açıklama geldi. Öğrencilere kolaylık sağlanması açısından her ay örnek sorular yayımlanıyor. Bu yıl hazırlanan ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanırken, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi 8 Mart 2021, 5. soru paketi ise 9 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştı.

Örnek sorularda öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri adına geniş bir yelpazeden soru imkanı sunuluyor. Türkçe, matematik, fen alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

ÖRNEK SORULAR HER AY YAYIMLANIYOR

Öğrencilere destek sağlamak için yayımlanan sorular her ay paylaşılıyor. 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.