LGS ne zaman 2020? LGS 2020 sınavı ne zaman? 2020 LGS tarihi ne zaman?.

LGS sınavına girecek olan adaylar arama motorlarında sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki LGS ne zaman 2020 yapılacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS tarihi ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

LGS 2020 NE ZAMAN?

Liseye geçiş yapabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler 2020 LGS sınav tarihini araştırıyor. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılan Liselere Geçiş Sınavın (LGS) tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Fakat geçtiğimiz dönem yapılan sınava göre Liseye Geçiş Sınavı başvuruları 3-14 Nisan 2020 tarihleri arasında LGS sınavı ise 6 Haziran 2020 tarihinde düzenlenmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak sınav takvimi ile birlikte öğrencilere ve velilere gerekli bilgiler aktarılacak.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

LGS KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seneye de LGS var. Ama sonraki senelerde sürüp sürmeyeceğini Ekim ayında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Çünkü üzerinde çalıştığımız yeni bir sistem var. Asıl hedefimiz kuralı yeni başlayanlara koymak, ortadakilere, bir sisteme başlamış olanlara yeni kural getirmemek."

LGS'DE SORULAR KAÇ DAKİKA?

İlk oturum LGS sözel sınavı - 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum LGS sayısal sınavı - 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40

LGS SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava girecek ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak.

– Türkçe

– Matematik

– Fen Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2019 VE 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için sınavların başvuru ve sınav tarihleri de belli değildir. Tarihler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme

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LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2019 yılında LGS’ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.