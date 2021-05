Liselere giriş kapsamında düzenlenen LGS sınavına ilişkin açıklanacak bilgiler öğrenciler ve veliler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Bu kapsamda LGS ne zaman yapılacak 2021? LGS ertelenecek mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2021? LGS ERTELENECEK Mİ?

Öğrenciler merak içerisinde LGS ile ilgili yapılacak açıklamaları bekliyor. Bu kapsamda sınavın ertelenmesi ile ilgili bir bilgi verilmedi ve sınavların 6 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için şu anda ertelemenin gündemde olmadığını, sınavın belirlenen tarihte yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil” ifadelerinde bulundu.

ALINAN TEDBİRLER NELER?

Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk, "45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir. Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda." dedi.

Selçuk sınava ilişkin şunları söyledi; "Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."

LGS SINAVINA DAİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Yapılan açıklamalara göre LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.