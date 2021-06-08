LGS nitelikli okullar taban puanları 2021 | LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'nin sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar istedikleri liselere yerleşmek için önümüzdeki günlerde tercih dönemine girecek. Başarılı şekilde tercih yapabilmek için LGS tercihlerinde kritik öneme sahip olan yüzdelik dilim hakkında önemli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

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LGS NİTELİKLİ OKULLAR TABAN PUANLARI 2021

2021 yılının Lise taban puanları henüz paylaşılmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların tercih döneminden önce yayımlanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Peki yüzdelik dilim nedir? Nasıl hesaplanır?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, adayların sıralamasının yüzde olarak ifadesidir.

Taban puanlar her yıl değişebileceğinden yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı olacaktır. Ancak yüzdelik dilimlerin de değişebileceğini unutmayalım.

Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2021? LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim LGS adayının sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Kısaca sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava katılan toplam öğrenci sayısına bölünmesi olarak nitelendirebiliriz.

Örneğin yüzdelik dilimi %10 olan aday sınava katılan 1 milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş oluyor. Sınavın taban ve tavan puanları her yıl değişiklik gösterse de okula giriş için gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu bilinmelidir. Yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması gereklidir.

İl geneli yüzdelik dilim, o ilde sınava giren tüm öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle, ülke geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesaba katılarak açıklanmaktadır.

LGS 2018 VE LGS 2019 YÜZDELİK DİLİM VE PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS Fen Liseleri yüzdelik dilimleri şöyle;

LGS'ye kaç kişi girdi 2021?