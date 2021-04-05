2021 LGS başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımladı. Başvurular 5-14 Nisan tarihlerinde yapılabilecek. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte LGS başvuru yapma ekranı 2021...

LGS OTOMATİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav için başvurular bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yurt içindeki öğrencileri başvuru için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Bu kapsamda LGS başvuru yapmak ekranı da bulunmamaktadır. Öte yandan yurtdışındaki öğrencilerin başvurularını yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak yapması gerekmektedir.

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174 BİNLİK ÖĞRENCİ KONTENJANI

Açıklanan kılavuzda yer alan bilgiye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda 174 bin 160 öğrenci okullara yerleştirilecek. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930'lık kontenjan ayrıldı.