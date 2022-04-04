LGS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor 2022? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? LGS sınavı başvuru ekranı

LGS’ye girmek isteyen adaylar başvuruların nereden yapılacağını merak ediyor. Arama motorlarında sıkça araştırılan LGS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? LGS sınavı başvuru ekranı konularına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

LGS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kılavuzu geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. LGS başvurularının hangi tarihte başlayacağı ve sınav tarihinin ne zaman olduğu adaylar ve veliler tarafından merak edildi. LGS başvuruları bugün başlıyor. Son başvuru tarihi ise 14 Nisan’da sona eriyor.

LGS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? LGS SINAVI BAŞVURU EKRANI

Liselere Geçiş Sistemi’ne başvurmak isteyen adaylar, LGS başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını arama motorlarında sıkça araştırıyor. LGS başvurularına dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adayları ve velileri bilgilendiren bir açıklama yaptı. Özer, “LGS kapsamında 5 Haziran 2022’de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022’de Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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