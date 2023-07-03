LGS sonrası tercih başvuruları başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları bugün başladı.

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LGS sonrası tercih başvuruları başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları bugün başladı. Öğrenciler, 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda ise sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü, özürsüz devamsızlık gün sayısı baz alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz'da ilan edilecek.

"Okullarda LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonu kuruldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, LGS tercih süreci hakkında yaptığı açıklamada öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler, sizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Bu süreçte çok çalıştınız, emek verdiniz. Bütün gayemiz verdiğiniz emeklerin karşılığının yapılacak merkezi sınavlarda da hakkıyla alınmasıdır. Bu sebeple meslekleri tanımanız, mesleklerin gerektirdiği özellikleri öğrenip kendinize uygun meslek alanlarına yönelebilmeniz için okullarda LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonu kurulmuştur. Doğru tercihler yapabilmeniz adına Milli Eğitim Bakanlığımızın LGS Tercih Robotu yer almaktadır. Tercih edebileceğiniz okul, alan ve programları seçmenizde bu profesyonel destek hizmetlerini kullanabilirsiniz. Tercih sürecinizde hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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