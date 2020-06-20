LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS 1. oturum Türkçe soru ve cevapları

8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu tamamlandı. Öğrencilerin uzun zamandır hazırlandığı sınavda 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınmıştı. Sınavın 2. oturumunun bitmesinin ardından LGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? LGS 2020 cevap anahtarı yayınlandı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte LGS 2020 LGS 1. oturum Türkçe soru ve cevapları ve LGS 2020 İnkılap tarihi soru ve cevapları...

LGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak.

LGS 2020 CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

LGS sınavının 1. oturumunun bitmesinin ardından LGS 2020 cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS 2020 1. oturum cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılmaya başlandı.

LGS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama yok. Genel olarak soru ve cevaplar sınavın ertesi gün yayımlanıyor.

LGS 2020 1. OTURUM TÜRKÇE CEVAP ANAHTARI

LGS 2020 1. Oturum Türkçe soruları ve cevapları 21 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle öğrenciler soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullarından alabilecek.

LGS 2020 1. Oturum Türkçe soruları ve cevapları yayınlandığında sitemizden verilere ulaşabileceksiniz. MEB ve ÖSYM den Sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

LGS 2020 1. OTURUM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK CEVAP ANAHTARI

2019 LGS sınav kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından henüz açıklanmadı. 1 Haziran Cumartesi günü tamamlanan LGS sınavının ardından gözler artık LGS sınav sorularının ve cevap anahtarının açıklanmasına çevrildi. Sınav soru ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak. MEB ve ÖSYM den Sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

1. Oturum İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları ve cevapları yayınlandığında sitemizden verilere ulaşabileceksiniz.

1. OTURUM SÖZEL DERS VE KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE - SORU SAYISI: 20

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - SORU SAYISI: 10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - SORU SAYISI: 10

YABANCI DİL - SORU SAYISI: 10

TOPLAM: 50 SORU