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LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı 2021? LGS sonuç öğrenme ekranı meb.gov.tr

6 Haziran 2021 tarihinde merkezi olarak uygulanan Liseye Geçiş Sınavına (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katılım gösterdi. Yüksek puan alarak istedikleri okula girmeye çabalayan adaylar sonuçlarını öğrenmek için can atıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte LGS sonuç öğrenme ekranı linki.

LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı 2021? LGS sonuç öğrenme ekranı meb.gov.tr

İyi bir lise için LGS'ye katılarak zorlu sorular karşısında ter döken yüzbinlerce aday sınav çıkışı hemen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna yanıt aramaya başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği liseye giriş sınavının sonuçlarını öğrenmek için LGS sonuç öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Bu yıl 6 Haziran Pazar günü koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 30 Haziran günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Yapılan açıklamaya göre öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

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LGS SORU VE CEVAPLARI!

2021 LGS sonuçları beklenirken soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. İşte LGS'de sorulan soruların cevap anahtarı;

LGS SÖZEL CEVAP ANAHTARI 

LGS SAYISAL CEVAP ANAHTARI 

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? LGS sonuç öğrenme ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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