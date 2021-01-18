LGS soru sayısı ve süresi 2021 | 2021 LGS konuları ve soru dağılımı MEB

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2021 yılında 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala duyuracak. Sınava bu yıl da 1 milyonun üzerinde adayın katılması bekleniyor. Peki; LGS soru sayısı ve süresi 2021 ne kadar? 2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımı nasıl?

LGS ÖRNEK SORULAR 2021

Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan LGS sınavı örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Sözel Bölüm Örnek Sorular

Sayısal Bölüm Örnek Sorular

LGS SORU SAYISI VE SÜRESİ 2021

1. OTURUM SÖZEL DERS VE KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE - SORU SAYISI: 20

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - SORU SAYISI: 10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - SORU SAYISI: 10

YABANCI DİL - SORU SAYISI: 10

TOPLAM: 50 SORU

2. OTURUM SAYISAL DERS VE KONU DAĞILIMI

MATEMATİK - SORU SAYISI: 20

FEN BİLİMLERİ - SORU SAYISI: 20

TOPLAM: 40 SORU

LGS sınavı 2 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum saat 09:30'da başlar, ikinci oturumun başlama saati ise 11:30 olur. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri "15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz." şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri "5 dakikanız kaldı." şeklinde uyarır.

GÜNCEL 2021 8. SINIF LGS TÜRKÇE KONULARI

DİL BİLGİSİ

– Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

– Cümlenin Ögeleri

– Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

SÖZCÜKTE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

– Cümlede Anlam İlişkileri

– Cümle Yorumlama

METİN TÜRLERİ – SÖZ SANATLARI

– Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)

– Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

YAZIM BİLGİSİ

– Yazım (İmla) Kuralları

– Noktalama İşaretleri

2.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

PARÇADA ANLAM

– Paragrafın Anlam Yönü

– Paragrafın Yapı Yön

– Tablo ve Grafik İnceleme

– Görsel Yorumlama

– Sözel Mantık (Akıl Yürütme)

CÜMLEDE ANLAM

DİL BİLGİSİ

– Fiillerde Çatı

– Noktalama İşaretleri

– Yazım Kuralları

ANLATIM BOZUKLUKLARI

LGS TÜRKÇE SORU DAĞILIMI

Konu Adı 2018 2019 2020

Fiilimsiler 1 1 1

Sözcükte Anlam 2 2 1

Deyimler ve Atasözleri 1 – –

Söz Sanatları – – 1

Cümlede Anlam 2 2 2

Parçada Anlam 8 3 4

Cümlenin Öğeleri – – 1

Noktalama İşaretlerş 1 1 1

Metin Türleri 1 1 2

Fiilde Çatı – – –

Cümle Türleri 1 1 1

Yazım Kuralları 1 1 1

Anlatım Bozukluğu 1 1 –

Sözel Mantık / Görsel Okuma 1 7 7

Toplam 20 20 20

GÜNCEL 2021 LGS MATEMATİK KONULARI

SAYILAR VE İŞLEMLER

– Çarpanlar ve Katlar

– Üslü İfadeler

– Kareköklü İfadeler

VERİ İŞLEME

– Veri Analizi

OLASILIK

– Basit Olayların Olma Olasılığı

CEBİR

– Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2.Dönem 8.Sınıf Matematik Konuları

CEBİR

– Doğrusal Denklemler

– Eşitsizlikler

LGS MATEMATİK SORU DAĞILIMI

Konu Adı 2018 2019 2020

Üslü Sayılar 2 2 4

Köklü Sayılar 3 3 3

Çarpanlar ve Katlar 1 1 3

Olasılık 1 1 3

Veri Analizi – 1 3

Eşitsizlikler 2 1 –

Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler 3 3 4

Doğrusal Denklemler ve Eğim 3 5 –

Dönüşüm Geometrisi 1 1 –

Geometrik Cisimler 3 1 –

Üçgenler 1 2 –

Eşlik ve Benzerlik 1 1 –