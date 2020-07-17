LGS taban puanları 2020 | MEB LGS lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

20 Haziran tarihinde düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da adayların erişimine açıldı. Sonuçların ardından tercih heyecanı başladı. MEB, LGS kapsamında lise tercihlerinin 20 Temmuz tarihinde başlayacağını ve 29 Temmuz'a kadar devam edeceği duyurdu. Adaylar, tercih işlemlerini yaparken yüzdelik dilimlerden ve kontenjan bilgisinden faydalanacaklar. İşte LGS taban puanları, yüzdelik dilimi ve lise kontenjanları...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sınav sonuçları dün MEB'in sayfasında açıklandı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2020 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİH KILAVUZU

LGS LİSE TABAN PUANLARI

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2019 yılında LGS’ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları



Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.