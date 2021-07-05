Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk HaberTürk'te LGS ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? | LGS yerleştirme kriterleri 2021 başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" dedi. Bakan Selçuk ayrıca, LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

LGS YERLEŞTİRME KRİTERLERİ 2021

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından yerel yerleştirmeyle liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ikametgah adreslerine göre alınacak.

Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih kılavuzuyla birlikte yerel yerleştirme işlemleri başlar.

YEREL YERLEŞTİRME NE DEMEK?

Yerel yerleştirme Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdir.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NELERDİR?

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar…

Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.