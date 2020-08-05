LGS maratonu sona erdi. Binlerce öğrenci 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Adaylar, MEB'in adresinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerleştirme sonuçları ile ilgili kılavuzu yayımladı. Öte yandan sonuçların açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirme sonuçları ilan edildi. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN MEB GİRİŞ EKRANI

BOŞ KALAN KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Kılavuzda yer alan bilgiye göre LGS sonuçlarının açıklanacağı gün boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Güncel kontenjanların 10 Ağustos tarihinde yayımlanması bekleniyor.

NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurular Alınması

17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları ilan edilmesi

17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruların alınması

24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS OKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre

farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir.

Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında

yayımlanacak.

a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel

program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri

b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam

Hatip Liseleri

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin

Anadolu Teknik Programları ve özel program ve proje uygulayan Meslekî ve Teknik

Anadolu Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de https://e­okul.meb.gov.tr internet

adresinden yayınlanacak.

MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN DENİZCİLİK ALANINA, MÜLAKAT SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK ALANLARA VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALIMI NASIL OLACAK?

Denizcilik Alanı

a) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları tercih etmek isteyen öğrencilerin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”ne göre denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Periyodik Tahlil ve Tetkiklerini Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması şartları aranıyor.

b) Denizcilik alanı bulunan meslekî ve teknik Anadolu liselerini tercih edecek öğrencilerin

aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tercih yapmaları gerekiyor.

i. Bu okullara kontenjan kadar yerleştirme yapıldıktan sonra aynı sayıda yedek kazanan

aday öğrenci belirlenecek.

ii. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklandığında; kontenjana

girebilenler “Asıl Kazanan Aday”, giremeyenler “Yedek Kazanan Aday” olarak ilan

edilecek.

iii. “Asıl Kazanan Aday”lar, “Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu” 24 Ağustos 2020

tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları okul müdürlüğüne teslim edecekler.

iv. “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu süresi içinde teslim edemeyenlerin yerine yedek

listeden ilk adaydan başlayarak kontenjanlar dolana kadar alım yapılacaktır. Yedek

listedeki adaylar raporlarını, 21 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları

okul müdürlüğüne teslim edecekler.

Mülakat Sınavıyla Öğrenci Alacak Özel Program ve Proje Uygulayan Meslekî ve

Teknik Anadolu Liseleri

Merkezî sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek

ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarını tercih edecek öğrencilerin

merkezî yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir. Bu

okullara yapılacak yerleştirme işleminde kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday mülakat sınavına

girmeye hak kazanacaktır. Mülakat Sınavına ilişkin usul ve esaslar ile sınav takvimi

Bakanlığımızca duyurulacak.

Meslekî Eğitim Merkezleri

a) Meslekî Eğitim Merkezlerinde ustalık/kalfalık programı ile diploma programı

uygulanmaktadır. Diploma programını tamamlayan öğrencilere Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi diploması düzenlenecek.

b) Meslekî eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş

yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak

devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu

bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-

27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.

b) Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28

Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

c) Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27

Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020

tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

ç) İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim

gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat

edecekler.