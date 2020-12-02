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  3. LGS ve YKS'nin müfredatı belli oldu! MEB duyurdu

LGS ve YKS'nin müfredatı belli oldu! MEB duyurdu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olduklarını bildirdi.

LGS ve YKS'nin müfredatı belli oldu! MEB duyurdu

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların müfredatı hakkında kritik bir açıklama yaptı.

MÜFREDATTA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.

HER AY ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir.

YAKINDAN TAKİP TAVSİYESİ

Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir” denildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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