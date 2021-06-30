LGS yep nedir? Açıklandı mı? Nasıl hesaplanır?

LGS sınavın sonuçlarının 30 Haziran tarihinde açıklanacağı daha önce duyurulmuştu. Sınava giren milyonlarca öğrenci sabırsızlıkla sınav sonuçlarını bekliyor. Sonuçların nasıl hesaplandığını merak eden öğrenciler araştırdıklarında yep puanı ile karşılaşıyorlar. Bunun üzerine yep puanı nedir? Yep puanı açıklandı mı? Nasıl hesaplanır? Sorularını araştırmaya çalışıyorlar.

YEP NEDİR?

Yep "yerleştirmeye esas puan"ın kısaltmasıdır. TEOG sistemiyle birlikte ortaya çıkan yerleştirmeye esas puan sistemi öğrencilerin liselere girişlerinin daha kolay hale gelebilmesi için çıkarılmış bir sistemdir. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puan türüne yerleştirmeye esas puan yani yep denilir. Merkezi sınav puanı ile birlikte okulun not ortalaması birleştirilerek bu sonuca ulaşılmaktadır. Çıkan bu sonuç ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puana ulaşılır. Bu puan ile liselere kayıt yapılabilir.

YEP AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre öğrenciler tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihlerde öğrenci ve velisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler bağlantılı olan okul müdürlüklerine imzalatılmak zorundadır.

YEP NASIL HESAPLANIR?

Yep öğrencinin okuduğu okuldaki diploma puanlarının ortalaması ile birlikte Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek hesaplanmaktadır. Merkezi puan 700'lük şeklinde sisteme dönüştürülür ve ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarıyla beraber toplanarak ikiye bölünür. Bu şekilde yep puanı elde edilmiş olur.

Örneğin bütün notları 100 olan bir öğrenci, okulundan 200 puan ve merkezi sınavlardan da 800 puan almışsa, bunların toplamı1000 puan eder ve bu da ikiye bölünerek yep puanı bulunmuş olur. Bu kişinin yep puanı 500'dür. Bu sistemde 500 üzerinden hesaplanan puanın %30'u okul, %70'i merkezden olacak şekilde gelmektedir.

Merkezi Yerleştirme nedir LGS? Merkezi yerleştirme nasıl yapılır?