LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından 30 Haziran'da yayımlandı. 6 Haziran'da merkezi sınava katılan öğrenciler LGS kılavuzuna göre, tercih işlemlerini tamamladı. Lise tercihleri 5 Temmuz 2021 tarihinde alındı. Peki LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı son dakika 2021? 2021 LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

2021 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2021 lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Boş Kontenjanlar 26 Temmuz'da ilan edilecek.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz'da alınacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 2 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları ise 02-06 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları da 9 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için yerleştirme başvuru tarihleri 9-13 Ağustos olarak belirlendi.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmeleri 20 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.

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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA 2021?

2021 LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları da 26 Temmuz'da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 LGS tercihsonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Yerleştirme sonuçlarına http://meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.'' denildi.

LGS TERCİH SONUCU ÖĞRENME EKRANI

Bu yıl LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriterine bakılmayacak.

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021? LGS birincileri hangi illerden 2021?

LİSE ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ

1. KAYIT DÖNEMİ

1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021 LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, öncelikle Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihlerini yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihi yapılabilir.

Tercih işlemlerinde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okulu seçilebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayanlar dilemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından da en fazla 10 okul, Pansiyonlu Okullar tercih ekranından ise en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilirler.

LGS'ye öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmamaktadır.

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