LGS'de ikinci nakilde öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri liseye yerleşti

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2'inci nakil dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

Başvuruları 5-8 Ağustos tarihleri arasında alınan 2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2'nci Nakil Dönemi sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlandı. LGS'de 1'inci Nakil Dönemi yerleştirme sonuçlarında yüzde 95 olan öğrencilerin istedikleri liseye yerleşme oranı, ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı.

Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler için ise takvim işlemeye devam edecek. İki nakil döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvurusunda bulunacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

DHA