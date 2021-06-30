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LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?

LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bu yıl LGS'de kaç kişinin birinci olduğu en çok merak edilen konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Değerlendirme Raporunda LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021? sorularının cevaplarına yer verildi. İşte detaylar.

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarını açıkladı. Adaylar 30 Haziran'dan itibaren sınav sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden erişebiliyor. 

MEB, her yıl yayımladığı "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu 2021 yılında da adaylarla paylaştı. Rapora göre LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021? sorularının yanıtları da netlik kazandı.

LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ 2021?

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2021 LGS'nin her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren aday sayısı 97’dir. 

LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU 2021?

Merkezi Sınav Değerlendirme Raporuna göre LGS'ye bu yıl 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS'ye 36 farklı ilden katılan 97 aday tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda adayların yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Adayların en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?

LGS OKUL KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB, LGS tercihlerinin 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. 

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2021'de erişime açılacak. 

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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