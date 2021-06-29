LGS'de kaç tercih hakkı var 2021? LGS'de tercih sırası önemli mi? Türkiye'de merkezi olarak uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar 6 Haziran'da girdikleri sınavın sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek. Ardından da diledikleri liseye yerleşebilmek için tercih yapacak. Tercih döneminde yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?

Tercih işlemlerinde öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılacak.

Yerel yerleştirmelerde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekiyor. Toplamda da en fazla 5 okul tercihi yapılabiliyor.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılabilir.

Yerel yerleştirmeden sonra merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih seçilebilecek.

ÖNEMLİ!

"Yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları gösterir.

"Mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterir.

"Kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını gösterir.

LGS'DE TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

LGS'de puanların hiç bir önemi yoktur, önemli olan sıralamadır. LGS sonuçları açıklandığıda odaklanmanız gereken kısım yüzdelik dilimdir. LGS tercihlerinde de tercih sırası önemlidir. Çünkü ilk sırada tercih ettiğiniz okul sizi kabul ederse altta kalan tercihlerinize bakılmadan ilk sırada tercih ettiğiniz okula yerleştirilirsiniz.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandıktan sonra MEB tercih tarihlerini duyuracak. Tercih tarihleri paylaşıldığında haberimizde eklenecektir.

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