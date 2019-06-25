LGS’de Türkiye 1’incisi Bilecik’ten çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Nam, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi oldu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, öğrenci Yusuf Nam'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Sever, "Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Nam, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi oldu. Yusuf Nam, elde ettiği başarıda kendisine destek olan herkese teşekkür ederken tüm Bilecik'e büyük bir gurur yaşattı. Kendisini canı gönülden tebrik ederim" dedi.

Kaynak: İHA