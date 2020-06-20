LGS’ye giren öğrencilere 165 bin maske dağıtıldı

Türkiye'de milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda ter döktü. Gaziantep'te sınava giren öğrencilere 165 bin maske, bin 920 siperlik dağıtılırken dezenfekte içinse 7,5 ton alkol kullanıldı.

Kent genelinde 368 okulda 3 bin 135 derslikte 56 bin 948 öğrencinin katılımı ile LGS yapıldı. 147 engelli öğrencinin sınava katılım sağlanırken sınav alanlarında gerekli tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında öğrencilere, 165 bin maske, bin 920 siperlik, 7,5 ton alkol, 3 bin 135 el dezenfektanı, 100 pedallı stant, 596 duvar standı, 200 dezenfektan havuzu okullara dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tüm öğrenciler için dezenfektan seti dağıtılarak sıralara konuldu. LGS'de bina sınav komisyonları hariç 900'ü ücretli olmak üzere 8 bin 781 idareci ve öğretmen görevlendirilirken, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Sınavla ilgili 6 toplantı gerçekleştirildi

Taşıma kapsamında 2 bin 562 öğrencinin sınava katılımı için her türlü teknik çalışma tamamlanırken, Covid- 19 tedavisi gören, şüpheli veya karantinada olan öğrencilerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile anlık bilgi akışı sağlandı. Bunların yanı sıra Halk Sağlığı ile kriz masası oluşturularak her türlü tedbir alındı.

Cezaevinden sınava

LGS'ye giren cezaevinde tutuklu bulunan iki öğrenci için bakanlıkla gerekli yazışmalar yapılarak cezaevine en yakın okulda sınava katılımları için hazırlıklar tamamlandı. Sınav esnasında öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Müftülüğü tarafından tedbirler alındı.

Kaynak: İHA