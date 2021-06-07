LGS'ye girmeden hangi liseye gidilir 2021? Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

Liseye Giriş Sınavı'na girmeden bir liseye yerleşmek isteyen adaylar şu sıralar sıklıkla LGS'ye girmeden hangi liseye gidilir 2021? Hangi liseler sınavsız öğrenci alıyor? şeklindeki soruları araştırarak kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Öncelikle şunu söyleyelim LGS'ye girmeden bir liseye yerleşebilmek mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'ye girmeyen öğrencileri Yerel Yerleştirme ile bir okula alabiliyor. İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilir.

LGS SONUÇ EKRANI

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LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2021?

Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.



LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.

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SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

LGS'ye katılıp ancak bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenciler bir yıl sonrasında sınavla öğrenci alan okula gidebilmektedir. Öğrenciler merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş yapabilmektedir. Ancak geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olmasının şart olduğunu belirtelim.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde bilgi yer alıyor.

Sınavsız alan liselerin kaç ortalamayla aldığı okuldan okula göre farklılık gösterebiliyor. Sınavsız öğrenci alan okullar belirlenen kontenjanlarına başvuru yapan öğrencilerden en son yerleşen öğrenci okulun sınavsız yerleştirme puanını belirlemektedir.

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Adrese dayalı lise sorgulama işlemine, ileriki tarihlerde yayımlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca erişilebilecek.

Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.

Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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