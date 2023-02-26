Li On Mizrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Li On Mizrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Li On Mizrahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Li On Mizrahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Li On Mizrahi 24 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לי און שמעון מזרחי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Li On Mizrahi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Li On Mizrahi'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Li On Mizrahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Li On Mizrahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Li On Mizrahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Li On Mizrahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2020 yılında H. Tel Aviv U19

18 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

Li On Mizrahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Li On Mizrahi şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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