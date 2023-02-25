Li Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Li Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Li Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Li Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Li Zhang 6 Ağustos 1989 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张力 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Li Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Li Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 28 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Li Zhang'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Li Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Li Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Li Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Li Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında HN Jianye

28 Şubat 2015 yılında WH Zall

31 Aralık 2015 yılında HN Jianye

26 Şubat 2016 yılında Henan SSLM Res.

28 Şubat 2017 yılında CC Yatai

Li Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Li Zhang şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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