Liam Boyce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Boyce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Boyce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Boyce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Boyce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Boyce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Boyce

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Boyce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Boyce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Boyce 8 Nisan 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Boyce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Boyce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Liam Boyce'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Boyce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boyce27/

Liam Boyceboyu ve yaşı kaç

Liam Boyce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Boyce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Boyce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Boyce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Cliftonville

31 Ağu 2010 yılında W. Bremen II

12 Ekim 2011 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2012 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2014 yılında Ross County

1 Temmuz 2017 yılında Burton Albion

24 Ocak 2020 yılında Heart of Midl.

Liam Boyce kimdir

Liam Boyce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Boyce şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newmill FC, Immaculata FC

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Liam Boyce nereli

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