Liam Coenen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Coenen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Coenen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Coenen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Coenen 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Coenen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Coenen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına - tarihinde katılmıştır. Liam Coenen'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Coenen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Coenen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Liam Coenen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Coenen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Coenen şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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