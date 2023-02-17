Liam Dick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Dick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Dick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Dick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Dick 19 Ağu 1995 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Dick Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Dick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Dick'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Dick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Dick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Dick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Dick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Falkirk FC U20

1 Nisan 2013 yılında Falkirk FC

6 Kasım 2015 yılında Stranraer

16 Mayıs 2016 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2016 yılında Stranraer

1 Ocak 2018 yılında Dumbarton FC

12 Temmuz 2018 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

Liam Dick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Dick şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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