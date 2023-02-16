Liam Gibbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Gibbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Gibbs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Gibbs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Gibbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Gibbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Gibbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Gibbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Gibbs 16 Aralık 2002 tarihinde Bury St Edmunds şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Liam Geoffrey Gibbs şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Gibbs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Liam Gibbs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Gibbs'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Liam Gibbsboyu ve yaşı kaç

Liam Gibbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Gibbs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Liam Gibbs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Gibbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ipswich U18

23 Temmuz 2021 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2022 yılında Norwich

Liam Gibbs kimdir

Liam Gibbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Gibbs şuan Norwich City takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ipswich Town (2011–2021)

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Liam Gibbs nereli

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