Liam Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Gordon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Gordon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Gordon 26 Ocak 1996 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam Craig Gordon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Gordon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Liam Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Liam Gordon'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Gordon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/@_LiamGordon

Liam Gordonboyu ve yaşı kaç

Liam Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Gordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Gordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Hearts FC U20

29 Ocak 2015 yılında Arbroath

10 Mayıs 2015 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2015 yılında St. Johnstone FC U20

16 Temmuz 2015 yılında Elgin City

3 Ocak 2016 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2016 yılında St. Johnstone

5 Ocak 2017 yılında Peterhead FC

21 Mayıs 2017 yılında St. Johnstone

Liam Gordon kimdir

Liam Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Gordon şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Letham FC, Dundee FC, Raith Rovers FC (-2012), Heart of Midlothian FC (2012-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Liam Gordon nereli

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