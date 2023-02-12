Liam Grimshaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Grimshaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Grimshaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Grimshaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Grimshaw 2 Şubat 1995 tarihinde Burnley şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam David Grimshaw şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Grimshaw Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAG Management yapmaktadır. Liam Grimshaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Grimshaw'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Grimshaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Grimshaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Grimshaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Grimshaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2013 yılında Man Utd U21

27 Mart 2014 yılında FC Morecambe

31 Mayıs 2014 yılında Man Utd U21

1 Eylül 2015 yılında Motherwell FC

12 Ocak 2016 yılında Man Utd U21

18 Ocak 2016 yılında Preston

31 Ocak 2017 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2017 yılında Preston

31 Ağu 2017 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Morton

Liam Grimshaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Grimshaw şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liam Grimshaw Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester United FC (2002-2013)

İngiltere U18 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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